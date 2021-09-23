В четверг, 23 сентября, началась продажа билетов на матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Игра состоится во Львове 12 октября на стадионе "Арена Львов". Начало игры в 21:45.

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Продажа билетов происходит только онлайн на сайте ticketsbox.com. Стоимость билетов от 250 до 1 000 гривен.

4 билета в одни руки

Один человек может приобрести не более четырех билетов на поединок.

Чтобы купить билет, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести:

ФИО;

серию и номер паспорта;

номер мобильного телефона;

электронный адрес;

дату рождения;

место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно). Билеты обмену и возврату не подлежат.

До сих пор Украина никогда не встречалась с Боснией и Герцеговиной. В матче с боснийцами "сине-желтых" устроит только победа.