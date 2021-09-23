У четвер, 23 вересня, розпочався продаж квитків на матч між збірними України та Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у Львові 12 жовтня на стадіоні "Арена Львів". Початок гри о 21:45.

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Продаж квитків відбувається тільки онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість квитків від 250 до 1000 гривень.

4 квитки на одні руки

Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на поєдинок.

Щоб купити квиток, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести:

ПІБ;

серію та номер паспорта;

номер мобільного телефону;

електронну адресу;

дату народження;

місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо). Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Досі Україна ніколи не зустрічалася з Боснією і Герцеговиною. У матчі з боснійцями "синьо-жовтих" влаштує тільки перемога.