У четвер, 23 вересня, розпочався продаж квитків на матч між збірними України та Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у Львові 12 жовтня на стадіоні "Арена Львів". Початок гри о 21:45.

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Продаж квитків відбувається тільки онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість квитків від 250 до 1000 гривень.

4 квитки на одні руки

Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на поєдинок.

Щоб купити квиток, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести:

  • ПІБ;
  • серію та номер паспорта;
  • номер мобільного телефону;
  • електронну адресу;
  • дату народження;
  • місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо). Квитки обміну та поверненню не підлягають.