У четвер, 23 вересня, розпочався продаж квитків на матч між збірними України та Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у Львові 12 жовтня на стадіоні "Арена Львів". Початок гри о 21:45.
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Продаж квитків відбувається тільки онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість квитків від 250 до 1000 гривень.
4 квитки на одні руки
Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на поєдинок.
Щоб купити квиток, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести:
- ПІБ;
- серію та номер паспорта;
- номер мобільного телефону;
- електронну адресу;
- дату народження;
- місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.
Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо). Квитки обміну та поверненню не підлягають.