Украина – Босния и Герцеговина: кто рассудит важный матч отбора ЧМ-2022

Сборная Украины 12 октября проведет матч отбора ЧМ-2022. Стала известна бригада арбитров, которая рассудит поединок против Боснии и Герцеговины.

Бригада арбитров

Матч сборных Украины и Боснии и Герцеговины рассудит немецкая бригада арбитров. Возглавит ее 40-летний судья Феликс Цвайер.

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Цвайер не чужой рефери для "сине-желтых". В его карьере уже есть работа на одном матче сборной Украины. В 2012 году немец работал на товарищеском матче украинской команды с Австрией. И встреча завершилась не в пользу украинцев – поражение 2:3.

Феликс арбитр ФИФА с 2012 года. А с 2013 года обслуживает матчи национальных сборных.

На линиях поля будут работать Марко Ахмюллер и Кристиан Дита. Четвертый судья – Свен Яблонский. Системой VAR будет руководить Бастиан Данкерт, а его помощником будет Ян Зайдель.

Подопечные Александра Петракова одержали важную победу над Финляндией (1:2). Голами за "сине-желтых" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

После семи туров украинцы идут вторыми, в их активе 8 очков.

Босния и Герцеговина занимает третье место в группе, уступая украинской сборной двумя баллами.

Матч 8-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове. Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 21:45.