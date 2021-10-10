"Скользкий счет? Я о нем не думал"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами после матча с финнами. На этот раз наставник был более многословным, если сравнивать его пресс-конференцию перед поединком.

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Очень тяжелая игра, состояние тяжелое у меня, но сейчас уже стало легче. Скользкий счет? Я о нем не думал. Последние две игры забивали нам на 90+6-й, 90+3-й. Эти последние минуты долго тянулись. Очень долго тянулось это компенсированное время. Главное – это 3 очка,

– отметил Петраков.

На 86-й минуте поле покинул Андрей Ярмоленко. Еще после первого тайма один из лидеров команды держался за спину. Украинский специалист рассказал о состоянии здоровья игрока Вест Хэма: "Состояние Ярмоленко? Думаю, что травма несерьезная. Такие вещи врач всегда говорит утром. Андрей – боец, опытный футболист. Думаю, все будет нормально".

Также уже после первого тайма на скамью запасных сел защитник Эдуард Соболь. Специалист надеется, что футболист будет в строю перед поединком с Боснией и Герцеговиной.

Это первая победа Украины во главе с Александром Петраков. До этого украинцы трижды расписывали мировую.

Финляндия не удивила Петракова

Александр Васильевич отметил, что вместе с тренерским штабом хорошо разобрали игру Финляндии и подготовили команду к важному поединку. Финны ничем не удивили Петракова, его подопечные выполнили все, что перед ними ставили тренеры.

Стало ли для меня сюрпризом, что Финляндия так активно защищалась? Мы с помощниками посмотрели много их матчей. Я видел, как эта команда играла против Франции, они и их прессинговали на выезде. Мы их разбирали, никаких сюрпризов не было. Мы с ребятами хорошо разобрали соперника, неожиданностей не было. Ребята все выполнили, что мы просили. Они молодцы, спасибо им,

– рассказал тренер.

Петраков попросил журналистов не заглядывать в будущее. Сейчас "сине-желтые" полностью сконцентрированы лишь на следующем сопернике: "Каким я вижу идеальный футбол в будущем? Давайте, сначала сыграем с Боснией, хорошо? Вы меня спрашиваете о будущем, а я живу следующей игрой. Сыграем ее, а потом будем думать, что делать и как жить дальше. Я люблю жить от игры к игре".

Главный судья матча из Испании добавил к основному времени поединка целых шесть минут. Это время длилось словно вечность.

Нервы в течение последних минут? А как вы хотели? Мне трудно рассказать всю эту специфику. Эти 6 минут длились очень долго, ждал свистка, и вот он прозвучал. Радость, конечно. Сложно объяснить. Это адреналин, очень все сложно. Вам лучше не знать никому, что переживает тренер. Спасибо всем за поздравления,

– признался тренер "сине-желтых".

"Успех любит тишину"

Прокомментировал Петраков и свое странное поведение на предматчевой пресс-конференции. Тренер одним предложением отвечал на вопросы прессы.

Моя пресс-конференция перед матчем, или это был такой своеобразный психологический ход? Понимаете, мне трудно сказать. Наверное, был не в духе, готовился к игре, поэтому был немногословен. У меня есть такой термин – "успех любит тишину",

– подытожил Петраков.