Дебют в Одессе

Дмитрий Резник попал в заявку на товарищеский матч против Болгарии в Одессе 11 ноября. Но игру начал в запасе. В старте вышел Георгий Бущан. Он родился в Одессе, но для него это был первый матч на профессиональном уровне в родном городе.

После перерыва главный тренер сборной Украины решил провести замену вратарей. И вместо Бущана на поле выпустил Резника. В запасе остался еще один голкипер Андрей Пятов.

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Резник до этого неоднократно получал вызовы в национальную сборную. Но впервые вышел на поле в матче за главную команду.

Стоит добавить, что Резник был в составе сборной Украины U-19, которая стала чемпионом мира в 2019 году. Тогда эту команду тренировал нынешний главный наставник национальной сборной Александр Петраков. Но тогда Резник не сыграл ни одного матча на турнире.