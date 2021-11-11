В преддверии матчей отбора ЧМ-2022 с Финляндией и Украиной стало ясно, что боснийцам в этих матчах уже точно не смогут помочь защитник Юсуф Газибигович (COVID-19) и полузащитник Элвис Шарич (травма).

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По индивидуальной программе занимаются полузащитник Амир Хаджиахметович и нападающий Эдин Джеко, которые надеятся восстановиться до ближайших поединков.

28-летний Кенан Кодро провел в составе своей национальной команды девять матчей, в которых забил два мяча. Форвард отличается высоким ростом (190 см) и потому особенно опасен на втором этаже.

Ключевой матч Украины и Боснии