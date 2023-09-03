Неприятная серия: Украина в третий раз уступила на чемпионате Европы по волейболу

Сборная Украины по волейболу три матча подряд проигрывает на чемпионате Европы-2023 по волейболу. Из-за негативных результатов "сине-желтые" рискуют покинуть турнир уже после 4-го тура.

Болгария – Украина 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

В третьем туре Евроволей-2023 подопечные Угиса Крастиньша встречались с командой Болгарии. Нашу сборную устраивала только победа в поединке, пишет 24 Канал.

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Стартовый сет сборная Украины выиграла со счетом 25:20. Однако в дальнейшем повторилась история с двумя предыдущими матчами на Евро-2023.

Во втором сете украинцы уступили с разницей минус 8. В третьей партии "сине-желтые" сумели сократить отставание в счете, но в конце концов уступили 20:25. В решающем четвертом сете болгары не позволили украинцам создать камбэк, оформив счет 25:23 в свою пользу. Самым результативным в составе сборной Украины стал капитан – Олег Плотницкий, набравший 18 очков.

Это поражение стало третьим подряд для Украины. Уже следующий тур может быть последним для команды Угиса Кристиньша. Чтобы продолжить выступления на Евро-2023, "сине-желтые" обязательно должны побеждать Финляндию. Матч состоится 4 сентября. Отметим, что в плей-офф выходят четыре лучшие сборные.

Турнирная таблица группы В

1. Словения – 3 победы (3 матча), 9 очков (соотношение сетов - 9:1)

2. Болгария – 2 победы (3), 6 очков (7:5)

3. Хорватия – 2 победы (3), 5 очков (6:5)

4. Финляндия – 1 победа (3), 3 очка (4:6)

5. Испания – 1 победа (3), 3 очка (3:7)

6. Украина – 0 побед (3), 1 очко (4:9)

Видеообзор матча Болгария – Украина