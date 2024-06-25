Они являются соперниками Украины в квартете E. Ничья гарантирует обеим командам выход в плей-офф турнира, что делает такой результат наиболее ожидаемым.

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На Fair Play не стоит рассчитывать

Бывший футболист сборной Румынии Денуц Лупу поделился ожиданиями от предстоящей игры родной национальной команды. Он не видит причин отказываться от взаимовыгодного результата со словаками в последнем туре группового этапа на Евро, несмотря на позор и шквал критики, который обязательно будет в таком случае.

Мы выйдем из группы, просто сыграем вничью со Словакией. Уже все решено. Было бы обидно, если бы мы оба не вышли из группы. Зачем рисковать? Было бы очень неприятно! На этом уровне игроки очень хорошо ладят друг с другом. Зачем сталкиваться?

– сказал румынский экс-полузащитник.

Отметим, что потенциальная ничья Словакии и Румынии очень усложнит задачу сборной Украины по выходу в 1/8 финала. Тогда "сине-желтым" нужна будет исключительно победа над Бельгией.

К слову. В свое время Денуц Лупу поиграл под руководством Мирчи Луческу. Всего в составе сборной Румынии он провел 15 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, что в истории чемпионатов Европы уже были прецеденты подобных "договорняков". На Евро-2004 Швеция и Дания в последнем туре группового этапа сыграли вничью с нужным счетом 2:2, которая позволила обеим командам выйти в плей-офф, а Италия покинула турнир.

Для таких матчей даже есть специальный термин "Бискотто". Он имеет это название из-за печенья, которое одинаковое с обеих сторон – так же две команды устраивает результат поединка.