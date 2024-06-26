Решающая игра на Евро-2024: онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия

Сборные Украины и Бельгии сыграют на чемпионате Европы 26 июня 2024 года. Трансляцию игры в Штутгарте можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 завершится групповая стадия. В этот день свой завершающий матч в квартете Е проведет и сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять Бельгии, пишет 24 Канал.

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Трудная задача для Реброва

Украинцы ужасно стартовали на Евро, разгромно уступив главному аутсайдеру группы Румынии (0:3). Впрочем вторая встреча вернула команду Реброва в борьбу за плей-офф (2:1 против Словакии).

Сейчас все команды группы Е имеют поровну баллов (по 3), поэтому в 1/8 финала точно попадут первые три команды. Главная задача для нашей сборной – не оказаться на последнем месте.

А это вполне вероятно из-за плохой разницы мячей (2-4) и силы ближайшего соперника. Бельгия – явный фаворит как группы, так и матча с Украиной.

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Бельгия – фаворит матча

В первом туре подопечные Тедеско также неожиданно проиграли (0:1 от словаков), но после этого "красные дьяволы" уверенно переиграли Румынию. Поэтому ничья в матче с украинцами выведет бельгийцев в плей-офф.

Однако Де Брюйне и компания хотят даже выиграть квартет, а для этого надо преодолевать украинцев. Наша команда также будет претендовать на первое место в случае победы.

К счастью для Реброва, вернулись в общую группу Миколенко и Цыганков, поэтому их можно ожидать в старте. Бельгия же, по-прежнему, страдает от травм в обороне. Под вопросом участие в матче Теата, Менье и Витцеля. Также из-за дисквалификации не сыграет форвард Лукебакио.

Ориентировочные составы:

: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Зинченко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.: Кастельс – Фаес, Вертонген, Дебаст – Кастань, Онана, Тилеманс, Доку – Де Брюйне, Троссар – Лукаку.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Украина – Бельгия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Для телезрителей встречу вживую покажут региональные каналы Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.