Тренер Румынии сделал неожиданный прогноз на матч Украины и Бельгии
Источник:Sport.ro
В среду, 26 июня на Евро-2024 состоятся матчи группы "Е". За выход из группы будут бороться национальные команды стран: Украина – Бельгия и Словакия – Румыния.
Сборная Украины сегодня 26 июня сыграет свой заключительный матч в групповом этапе на Евро-2024 со сборной Бельгии. Игра состоится в 19:00 (по киевскому времени) в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена".
Читайте также. Решающая игра на Евро-2024: онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия
Шансы сборной Украины на плей-офф
Перед последней игрой все соперники имеют одинаковое количество зачетных баллов и шансов на выход в плей-офф. Победа над бельгийцами позволит Украине напрямую выйти из группы, ничья также поможет пройти в следующую стадию, но для этого нужно, чтобы словаки и румыны выявили победителя. В случае поражения сборная Украины покидает турнир и возвращается домой.
Главный тренер национальной команды Румынии, которая одолела украинцев в первом матче с разгромным со счетом 0:3, Эдвард Йорданеску, высказал свое мнение о матче между Украиной и Бельгией.
Бельгия остается силой, но, несмотря на все это, я думаю, что Бельгия не победит Украину,
– заявил Йорданеску.
Украина – Бельгия: перед матчем
- Это первый матч между сборными в истории, до этого они не встречались.
- На матче между Украиной и Бельгией будет работать английская бригада рефери во главе с главным арбитром – Энтони Тейлором.
- Тренер бельгийцев Доменико Тедеско, отметил сильные стороны украинской сборной, в частности таких игроков как Мудрик, Довбик и Цыганков.