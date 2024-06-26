Сборная Украины сегодня 26 июня сыграет свой заключительный матч в групповом этапе на Евро-2024 со сборной Бельгии. Игра состоится в 19:00 (по киевскому времени) в Штутгарте на стадионе "МХП-Арена".

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Шансы сборной Украины на плей-офф

Перед последней игрой все соперники имеют одинаковое количество зачетных баллов и шансов на выход в плей-офф. Победа над бельгийцами позволит Украине напрямую выйти из группы, ничья также поможет пройти в следующую стадию, но для этого нужно, чтобы словаки и румыны выявили победителя. В случае поражения сборная Украины покидает турнир и возвращается домой.

Главный тренер национальной команды Румынии, которая одолела украинцев в первом матче с разгромным со счетом 0:3, Эдвард Йорданеску, высказал свое мнение о матче между Украиной и Бельгией.

Бельгия остается силой, но, несмотря на все это, я думаю, что Бельгия не победит Украину,

– заявил Йорданеску.

К слову. Андрей Ярмоленко – лидер сборной Украины обновил рекорд, он сыграл на четырех Евро в целом проведя 12 матчей за национальную команду в этом турнире.

Украина – Бельгия: перед матчем