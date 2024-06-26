К очному противостоянию команды подходят в очень интересном положении – все сборные в квартете E имеют по 3 зачетных пункта после двух туров. Поэтому ничья в последнем туре гарантирует выход в плей-офф каждому коллективу, кроме "сине-желтых", которые имеют худший баланс забитых и пропущенных голов.

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Готов удерживать ничью только в последние минуты

Накануне встречи главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча. Он рассказал, собирается ли со старта играть на ничью.

"Ничья нас устраивает? Это не сложно и не трудно психологически. Я не могу сказать вам рецепт ничьей, потому что мы играем только на победу. Мы не будем беспокоиться о раскладах, мы хотим победить.

Если дело дойдет до последних десяти минут или около того, мы знаем, что делать, чтобы удержать результат, но с самого начала нет никакого волнения. Мы настроены на победу", – сказал Тедеско.

Справка. Сборная Бельгии выйдет в плей-офф Евро-2024, заняв одно из двух первых мест, если не уступит Украине. Если же подопечные Тедеско потерпят поражение, а Румыния наберет хотя бы 1 очко в матче со Словакией, то Бельгия покинет турнир.

Напомним, что оба поединка группы E начнутся в 19:00 по Киеву. На сайте 24 Канала будут доступны текстовые трансляции каждого из них.