Збірна України сьогодні 26 червня зіграє свій завершальний матч у груповому етапі на Євро-2024 зі збірною Бельгії. Гра відбудеться о 19:00(за київським часом) у Штутгарті на стадіоні "МХП-Арена".
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Шанси збірної України на плей-оф
Перед останньою грою всі суперники мають однакову кількість залікових балів і шансів на вихід у плей-оф. Перемога над бельгійцями дозволить Україні напряму вийти з групи, нічия також допоможе пройти у наступну стадію, але для цього потрібно, щоб словаки та румуни виявили переможця. У разі поразки збірна України покидає турнір та повертається додому.
Головний тренер національної команди Румунії, яка здолала українців у першому матчі з розгромним рахунком 0:3, Едвард Йорданеску, висловив свою думку про матч між Україною та Бельгією.
Бельгія залишається силою, але, незважаючи на все це, я думаю, що Бельгія не переможе Україну,
– заявив Йорданеску.
Україна – Бельгія: перед матчем
- Це перший матч між збірними в історії, до цього вони не зустрічались.
- На матчі між Україною та Бельгією буде працювати англійська бригада рефері на чолі з головним арбітром – Ентоні Тейлором.
- Тренер бельгійців Доменіко Тедеско, відзначив сильні сторони української збірної, зокрема таких гравців як Мудрик, Довбик та Циганков.