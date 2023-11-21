Победный конец идеального года: сборная Украины U-21 обыграла Азербайджан в отборе на Евро

Подопечные Унаи Мельгосы смогли завершить первую часть квалификации со стопроцентным показателем. Единственный гол в ворота азербайджанцев провел Владимир Бражко.

Украина U-21 – Азербайджан U-21 1:0

Гол: Бражко, 34 (пен)

Молодежная сборная Украины провела завершающий матч в 2023 году. Команда Унаи Мельгосы в рамках квалификации Евро-2025 "принимала" в Испании Азербайджан, пишет 24 канал.

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К встрече с кавказцами "сине-желтые" подошли со стопроцентным показателем – четыре победы в четырех играх. Благодаря этому, команда лидировала в группе. Победа над азербайджанцами гарантировала бы нам первое место до марта.

Встреча предполагалась под диктовку подопечных Мельгосы. Только в первом тайме украинцы нанесли 11 ударов, но реализовать смогли только один. Защитник Азербайджана свалил Волошина в собственной площадке и Бражко хладнокровно реализовал пенальти.

После перерыва "сине-желтые" успокоились и куда реже напрягали вратаря оппонентов. У Азербайджана не было серьезных шансов для восстановления паритета, поэтому Украина удовлетворилась минимальной победой.

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Таким образом подопечные Мельгосы завершают год на первом месте в группе с 15 баллами. Свой следующий матч Украина проведет 26 марта следующего года против Азербайджана, но на выезде.