Україна U-21 – Азербайджан U-21 1:0

Гол: Бражко, 34 (пен)

Молодіжна збірна України провела свій завершальний матч у 2023 році. Команда Унаї Мельгоси в рамках кваліфікації Євро-2025 "приймала" в Іспанії Азербайджан, пише 24 канал.

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До зустрічі з кавказцями "синьо-жовті" підійщли зі стовідсотковим показником – чотири перемоги в чотирьох іграх. Завдяки цьому команда лідирувала в групі. Перемога над азербайджанцями гарантувала б нам перше місце до березня.

Зустріч очікувано проходила під диктовку підопічних Мельгоси. Лише у першому таймі українці завдали 11 ударів, але реалізувати змогли лише один. Захисник Азербайджану звалив Волошина у власному майданчику і Бражко холоднокровно реалізував пенальті.

Після перерви "синьо-жовті" заспокоїлись і куди рідше напружували воротаря опонентів. Азербайджан же не мав серйозних шансів для відновлення паритету, тому Україна задовольнилась мінімальною перемогою.

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Таким чином, підопічні Мельгоси завершують рік на першому місці у групі із 15 балами. Свій наступний матч Україна проведе 26 березня наступного року також проти Азербайджану, але на виїзді.