Украина – Австрия: Шевченко назвал стартовый состав на решающий матч Евро-2020

Сборные Украины и Австрии встретятся в Бухаресте в последнем туре группы C. В матче между Украиной и Австрией будет определяться, кто займет второе место в группе C.

Поединок Украина – Австрия состоится на "Национальном стадионе" в Бухаресте. Начало игры в 19:00.

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Стартовые составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгарнер, Лайнер Шлагер, Лаймер

Что известно о матче