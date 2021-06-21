Поединок Украина – Австрия состоится на "Национальном стадионе" в Бухаресте. Начало игры в 19:00.
К теме Без права на ошибку: заявка сборной Украины на матч с Австрией на Евро-2020
Андрей Шевченко решил почти не менять состав по сравнению с матчем против Северной Македонии.
Стартовые составы
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук
Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгарнер, Лайнер Шлагер, Лаймер
Что известно о матче
- На Евро-2020 обе сборные провели по два матча. Что Украина, что Австрия проиграли Нидерландам и победили Северную Македонию.
- Сейчас именно Украина удерживает второе место, которое гарантирует участие в 1/8 финала Евро. Команда, занявшая второе место в группе C, сыграет 26 июня на "Уэмбли" против Италии.
- Украина и Австрия никогда не играли в официальных матчах. Сборные провели два товарищеских поединка и имеют по одной победе.