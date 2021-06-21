Поєдинок Україна – Австрія відбудеться на "Національному стадіоні" в Бухаресті. Початок гри о 19:00.

До теми Без права на помилку: заявка збірної України на матч з Австрією на Євро-2020

Андрій Шевченко вирішив майже не змінювати склад у порівнянні з матчем проти Північної Македонії.

Стартові склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Маліновський, Ярмоленко, Яремчук

Австрія: Бахманн, Драгович, Хінтереггер, Арнаутович, Алаба, Забітцер, Грілліч, Баумгарнер, Лайнер, Шлагер, Лаймер

Що відомо про матч