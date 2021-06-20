Ярмоленко и Яремчук выведут Украину в плей-офф Евро-2020: прогноз на матч с Австрией

Сборная Украины 21 июня сыграет последний матч в группе С против Австрии. Букмекеры спрогнозировали шансы на победу команд в поединке чемпионата Европы-2020.

Украина – Австрия: решающий матч

Украина и Австрия сыграют решающий матч в группе С. Интересно, что команде Андрея Шевченко будет достаточно расписать мировую, чтобы выйти в плей-офф Евро-2020.

Вот так Капитан сборной Украины Ярмоленко – в символической сборной Евро-2020

В предыдущих двух турах украинцы уступили Нидерландам (3:2) и обыграли Северную Македонию (2:1). В обоих матчах голами в "сине-желтой" футболке отмечались два футболиста – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Наш будущий соперник в первом туре уверенно одолел игроков из Северной Македонии (3:1), а уже в следующем поединке австрийцы уступили нидерландцам (2:0).

Обе сборные в таблице имеют в своем активе по 3 очка. Но выше располагается украинская команда. Из группы в плей-офф уже гарантированно вышла сборная Нидерландов – 6 пунктов.

Тренерский штаб сборной Украины не сможет рассчитывать на травмированного Александра Зубкова. Зато в общую группу вернулся защитник Денис Попов, который из-за повреждения не попал в заявку "сине-желтых" на игру второго тура Евро-2020.

История противостояний

Команды между собой встречались всего два раза. Два поединка имели товарищеский характер. В 2011 году победу со счетом 2:1 праздновали украинцы. В той игре голами в нашей сборной отмечались Артем Милевский и Марко Девич.

Вторая встреча между этими сборными была в 2012 году. Тогда в голевой перестрелке благодаря результативному выстрелу Арнаутовича австрийцы ушли с поля победителями 3:2. За украинскую команду дубль записал Олег Гусев.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Матч 3-го тура группы С Евро-2020 Украина – Австрия состоится 21 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Эксперты отдают небольшое предпочтение команде Шевченко – 3,60. Победа оценена в 3,95. Мировая во встрече, которая устроит украинцев – 2,02.

Например, мировая 1:1 оценена в 4, а "сухая" ничья (0:0) – 4,60. Не следует ждать большого количества голов. Минимальная победа Украины – 9. На такой же результат, но уже в пользу австрийцев можно сделать ставку с коэффициентом 9,40.

Вероятно, что первыми будут радоваться украинские фанаты. Подопечные Шевченко первыми забьют в матче – 2,19. А то, что первыми нули на табло размочат гости – 2,29.

Кто может стать автором гола? В предыдущих встречах Ярмоленко и Яремчук стали настоящими лидерами атаки украинской команды. В этом противостоянии на их голы также дают лучшие коэффициенты 3 и 2,80 соответственно.

и соответственно. За Австрию могут отличиться голом Марко Арнаутович и Саша Калайджич. На обоих по 3,40.