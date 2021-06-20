Украина и Австрия не будут играть на ничью, – Шевченко о важном матче на Евро-2020

Сборная Украины 21 июня сыграет с Австрией в последнем матче группы С на Евро-2020. Главный тренер Андрей Шевченко рассказал о будущем сопернике.

Стиль игры будущего соперника

Сборные Украины и Австрии являются прямыми конкурентами в борьбе за второе место в группе С. Главный тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал о схеме австрийцев и особенностях их стиля игры в двух предыдущих встречах чемпионата Европы-2020.

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По его словам, Австрия – хорошо сбалансированная команда, у которой хорошая физика. Сборная, которая играла до последнего и быстро выбегает в контратаку.

Считаю, лучший их момент в игре, когда они прессингуют и забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Поэтому нам внимательно играть, убрать потери мяча в середине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться,

– отметил наставник.

Игра защитного звена Австрии

В последних матчах на Евро-2020 австрийская команда играла по схеме в пять защитников, но при атаках они перестраивают свой стиль в три защитника: "В этой ситуации Алаба играет центрального защитника, который постоянно на мяче, с хорошей передачей и включением. На него нужно будет обратить внимание. Но мы можем только планировать. У Австрии есть возможность поменять манеру игры, как это делает любая команда. Будем готовиться и к одному сценарию, и к другому".

Шевченко подытожил, что обе команды выйдут на футбольное поле только ради победы. Никто не будет ждать ничью. Украина и Австрия попытается реализовать свои шансы.

В первом туре Австрия на классе обыграла Северную Македонию со счетом 3:1. В следующем матче австрийские футболисты проиграли Нидерландам (2:0).

Матч 3-го тура группы С на Евро-2020 Украина – Австрия состоится 21 июня. Стартовый свисток турецкого арбитра прозвучит в 19:00.