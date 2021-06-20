Стиль гри майбутнього суперника

Збірні України та Австрії є прямими конкурентами у боротьбі за другу сходинку у групі С. Головний тренер українців Андрій Шевченко розповів про схему австрійців та особливості їх стилю гри у двох попередніх зустрічах чемпіонату Європи-2020.

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За його словами, Австрія – добре збалансована команда, у якої гарна фізика. Збірна, яка гра до останнього та швидко вибігає у контратаку.

Вважаю, найкращий їх момент у грі, коли вони пресингують і забирають м'яч в середині поля і відразу ж йдуть в атаку. Тому нам уважно грати, прибрати втрати м'яча в середині поля. Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися,

– зазначив наставник.

Гра захисної ланки Австрії

В останніх матчах на Євро-2020 австрійська команда грала за схемою у п'ять захисників, але при атаках вони перебудовують свій стиль у три захисники: "У цій ситуації Алаба грає центрального захисника, який постійно на м'ячі, з хорошою передачею і включенням. На нього потрібно буде звернути увагу. Але ми можемо тільки планувати. У Австрії є можливість поміняти манеру гри, як це робить будь-яка команда. Будемо готуватися і до одного сценарію, і до іншого".

Шевченко підсумував, що обидві команди вийдуть на футбольне поле лише заради перемоги. Ніхто не буде чекати на нічию. Україна та Австрія спробує реалізувати свої шанси.

У першому турі Австрія на класі переграла Північну Македонію з рахунком 3:1. У наступному матчі австрійські футболісти програли Нідерландам (2:0).

Матч 3-го туру групи С на Євро-2020 Україна – Австрія відбудеться 21 червня. Стартовий свисток турецького арбітра пролунає о 19:00.