Украина – Аргентина 1:7

Гол: Шотурма, 16 – Аррьета, 18 (с пенальти), 32, Бранди, 19, Роза, 21, Борруто, 31, 40, Боло, 37

"Сине-желтые" в последний раз выступали на уровне чемпионатов мира в 2016 году. Тогда на Мундиале в Колумбии победила сборная Аргентины, пишет 24 Канал.

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Равный тайм и спорный пенальти

Судьбой жребия Украина и Аргентина оказались в одном квартете на ЧМ-2024. В первом туре группового раунда соперники провели очную встречу.

Земляки Месси с первых минут взяли мяч под свой контроль. Украинцы отвечали активным прессингом, не уступая в единоборствах. Несколько раз нашу команду спасал вратарь Сухов.

На 16-й минуте Шотурма получил пас от Чернявского, обработал под правую ногу и сильно пробил по воротам Аргентины. 1:0 – Украина неожиданно повела в счете.

На 19-й минуте судья зафиксировал спорный шестой фол от Украины и указал на отметку. Аррьета уверенно реализовал пенальти, сравняв счет.

На волне эйфории аргентинцы забили второй гол в ворота Сухова. Отличился Бранди. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу Аргентины.

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Отдых пошел на пользу "альбиселесте". Стремительная атака левым флангом завершилась точным ударом Розы. Аргентинцы сразу же имели возможность развить успех, но стойка спасла украинцев от неприятностей.

"Сине-желтые" побежали вперед отыгрываться, но тщетно. Аргентинцы воспользовались тем, что Сухов покинул ворота и забили четвертый мяч. До финального свистка подопечные Косенко пропустили еще трижды.

В итоге сборная Украины уступила Аргентине в стартовом матче ЧМ-2024 со счетом 1:7.

Видеообзор матча Украина – Аргентина

Следующий матч на чемпионате мира Украины сыграет 18 сентября. Игра против Анголы начнется в 15:30 по киевскому времени.