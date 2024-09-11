В субботу, 14 сентября, в Узбекистане начнется чемпионат мира по футзалу. Турнир продлится до 6 октября.

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Сборная отправилась в Узбекистан

Во время подготовки к ЧМ-2024 сборная Украины провела пять контрольных поединков. Подопечные Александра Косенко обыграли Коста-Рику (4:0), Кубу (7:0), Португалию (6:3), Саудовскую Аравию (8:3) и сыграли вничью с Ливией (2:2).

Завершающий этап подготовки "сине-желтые" проводили в Казахстане, чтобы адаптироваться к местному климату и часовому поясу. А уже 11 сентября команда прибыла в Ташкент.

Заявка сборная Украины

Тренерский штаб во главе с Александром Косенко рассчитывает на 14 исполнителей. В составе команды есть 5 легионеров. Все остальные игроки представляют украинские клубы.

Голкиперы: Кирилл Цыпун (Пяст, Польша), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко (Аврора).

Кирилл Цыпун (Пяст, Польша), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко (Аврора). Универсалы: Назар Швед (Евробус, Польша), Андрей Мельник (ХИТ), Евгений Жук (ХИТ), Николай Микитюк (Кордоба Патримонио, Испания), Ростислав Семенченко (Аврора), Игорь Чернявский (ХИТ), Даниил Абакшин (ХИТ), Михаил Зварич (Энергия), Артем Фаренюк (Евробус, Польша), Игорь Корсун (Осасуна Магна, Испания), Петр Шотурма (Ураган).

Расписание матчей сборной Украины

Сборная Украины начнет турнир с группового этапа. В квартете С соперниками "сине-желтых" будут сборные Аргентины, Анголы, Афганистана. Первый матч украинцы сыграют 15 сентября против Аргентины.

15 сентября. 18:00. Аргентина – Украина

18 сентября. 15:30. Ангола – Украина

21 сентября. 18:00. Украина – Афганистан

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого из шести квартетов и четыре лучшие команды, занявшие третьи места. После этого состоятся поединки 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, матч за 3-е место и финал.

Даты вероятных следующих поединков с участием Украины:

24-27 сентября – 1/8 финала

29-30 сентября – 1/4 финала

2-3 октября – 1/2 финала

6 октября – Финал / Матч за 3 место

Календарь сборной Украины по футзалу на ЧМ-2024 / фото АФУ

Отметим, что матчи чемпионата мира состоятся в трех городах Узбекистана: Андижане, Бухаре и Ташкенте.