Україна – Аргентина 1:7

Гол: Шотурма, 16 – Арр'єта, 18 (з пенальті), 32, Бранді, 19, Роза, 21, Борруто, 31, 40, Боло, 37

"Синьо-жовті" востаннє виступали на рівні чемпіонатів світу у 2016 році. Тоді на Мундіалі в Колумбії тріумфувала збірна Аргентини, пише 24 Канал.

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Рівний тайм та суперечливий пенальті

Долею жеребу Україна та Аргентина опинилися в одному квартеті на ЧС-2024. У першому турі групового раунду суперники провели очну зустріч.

Земляки Мессі з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль. Українці відповідали активним пресингом, не поступаючись у єдиноборствах. Кілька разів нашу команду рятував воротар Сухов.

На 16-й хвилині Шотурма отримав пас від Чернявського, обробив під праву ногу та сильно пробив по воротах Аргентини. 1:0 – Україна несподівано повела в рахунку.

На 19-й хвилині суддя зафіксував суперечливий шостий фол від України та вказав на позначку. Арр'єта впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.

На хвилі ейфорії аргентинці забили другий гол у ворота Сухова. Відзначився Бранді. На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Аргентини.

Клас віцечемпіонів світу дався взнаки

Відпочинок пішов на користь "альбіселесте". Стрімка атака лівим флангом завершилася точним ударом Рози. Аргентинці одразу ж мали можливість розвинути успіх, але стійка врятувала українців від неприємностей.

"Синьо-жовті" побігли вперед відіграватися, але марно. Аргентинці скористалися тим, що Сухов залишив ворота та забили четвертий м'яч. До фінального свистка підопічні Косенка пропустили ще тричі.

У підсумку збірна України поступилася Аргентині у стартовому матчі ЧС-2024 з рахунком 1:7.

Наступний матч на чемпіонаті світу України зіграє 18 вересня. Гра проти Анголи розпочнеться о 15:30 за київським часом.