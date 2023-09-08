Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Англия
Наставник "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов в преддверии боя с вицечемпионами Европы. Смотрите онлайн пресс-конференцию у нас на сайте.
9 сентября сборная Украины проведет свой четвертый матч в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" во Вроцлаве примут вицечемпиона Европы Англию, пишет 24 канал.
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Четвертая игра Реброва
Наша команда уже отыграла первую игру против англичан. В марте еще под руководством Руслана Ротаня Украина без шансов уступила "Уэмбли" 0:2. Голами отличились Харри Кейн и Букайо Сака.
В июне украинцы взяли максимум очков в играх против Северной Македонии (3:2) и Мальты (2:0). Это позволило "сине-желтым" запрыгнуть на вторую строчку. Напомним, что именно две первые команды выйдут прямо на Евро-2024.
Турнирная таблица группы С
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Англия
|4
|0
|0
|15-1
|12
|2
|Украина
|2
|0
|1
|4-4
|6
|3
|Италия
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Северная Македония
|1
|0
|2
|4-11
|3
|5
|Мальта
|0
|0
|4
|1-9
|0
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Для наставника команды Сергея Реброва это уже четвертая игра во главе сборной Украины. В преддверии боя с Англией тренер проведет предматчевую пресс-конференцию, на которой поделится свежей информацией из лагеря команды. Начало – в 18:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва