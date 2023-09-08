Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Англия

Наставник "сине-желтых" ответит на вопросы журналистов в преддверии боя с вицечемпионами Европы. Смотрите онлайн пресс-конференцию у нас на сайте.

9 сентября сборная Украины проведет свой четвертый матч в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" во Вроцлаве примут вицечемпиона Европы Англию, пишет 24 канал.

По теме Украина – Англия: полный список трансляций матча отбора на Евро-2024

Четвертая игра Реброва

Наша команда уже отыграла первую игру против англичан. В марте еще под руководством Руслана Ротаня Украина без шансов уступила "Уэмбли" 0:2. Голами отличились Харри Кейн и Букайо Сака.

В июне украинцы взяли максимум очков в играх против Северной Македонии (3:2) и Мальты (2:0). Это позволило "сине-желтым" запрыгнуть на вторую строчку. Напомним, что именно две первые команды выйдут прямо на Евро-2024.

Турнирная таблица группы С

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 4 0 0 15-1 12 2 Украина 2 0 1 4-4 6 3 Италия 1 0 1 3-2 3 4 Северная Македония 1 0 2 4-11 3 5 Мальта 0 0 4 1-9 0

Читайте также Отбор на Евро-2024 выходит на финишную прямую: положение команд по группам и шансы на проход.

Для наставника команды Сергея Реброва это уже четвертая игра во главе сборной Украины. В преддверии боя с Англией тренер проведет предматчевую пресс-конференцию, на которой поделится свежей информацией из лагеря команды. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва