Завтра, 9 вересня, збірна України проведе свій четвертий матч у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" у Вроцлаві приймуть віцечемпіона Європи Англію, пише 24 канал.

До теми Україна – Англія: повний список трансляцій матчу відбору на Євро-2024

Четверта гра Реброва

Наша команда вже відіграла першу гру проти англійців. У березні ще під керівництвом Руслана Ротаня Україна без шансів поступилась на "Вемблі" 0:2. Голами відзначились Харрі Кейн і Букайо Сака.

Втім у червні українці взяли максимум очок в іграх проти Північної Македонії (3:2) та Мальти (2:0). Це дозволило "синьо-жовтим" застрибнути на другу сходинку. Нагадаємо, що саме дві перші команди вийдуть напряму на Євро-2024.

Турнірна таблиця групи С

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 4 0 0 15-1 12 2 Україна 2 0 1 4-4 6 3 Італія 1 0 1 3-2 3 4 Північна Македонія 1 0 2 4-11 3 5 Мальта 0 0 4 1-9 0

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Для наставника команди Сергія Реброва це буде вже четверта гра на чолі збірної України. Напередодні бою з Англією тренер проведе передматчеву пресконференцію, на якій поділиться свіжою інформацією з табора команди. Початок – о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва