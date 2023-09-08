Завтра, 9 вересня, збірна України проведе свій четвертий матч у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" у Вроцлаві приймуть віцечемпіона Європи Англію, пише 24 канал.
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Четверта гра Реброва
Наша команда вже відіграла першу гру проти англійців. У березні ще під керівництвом Руслана Ротаня Україна без шансів поступилась на "Вемблі" 0:2. Голами відзначились Харрі Кейн і Букайо Сака.
Втім у червні українці взяли максимум очок в іграх проти Північної Македонії (3:2) та Мальти (2:0). Це дозволило "синьо-жовтим" застрибнути на другу сходинку. Нагадаємо, що саме дві перші команди вийдуть напряму на Євро-2024.
Турнірна таблиця групи С
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Англія
|4
|0
|0
|15-1
|12
|2
|Україна
|2
|0
|1
|4-4
|6
|3
|Італія
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Північна Македонія
|1
|0
|2
|4-11
|3
|5
|Мальта
|0
|0
|4
|1-9
|0
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Для наставника команди Сергія Реброва це буде вже четверта гра на чолі збірної України. Напередодні бою з Англією тренер проведе передматчеву пресконференцію, на якій поділиться свіжою інформацією з табора команди. Початок – о 18:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва