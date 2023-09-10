Звезда Реала чуть не уехала со сборной Украины после матча отбора Евро-2024: курьезное видео

Джуд Беллингем провел не лучший вечер во Вроцлаве. После игры полузащитник по ошибке зашел в автобус в команду Реброва вместо своего.

Сборная Украины по футболу отыграла свой четвертый матч в квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва смогла удивить вицечемпионов Европы Англию, вырвав ничью (1:1), пишет 24 канал.

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Неудачный вечер новичка Реала

Эта игра получилась неудачной для лидера "трех львов" Джуда Беллингема. Новичок Реала провел на поле 65 минут и запомнился одним ударом.

После матча 20-летний хавбек попал в курьезную ситуацию в подтрибунном помещении. Джуд направлялся в командный автобус, но ошибочно зашел в транспортное средство сборной Украины.

Как Беллингем пришел в гости к "сине-желтым":

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Беллингем лишь внутри автобуса понял свою ошибку и с улыбкой оставил "расположение" нашей команды. Надеемся, такая спонтанная "поддержка" от 100-миллионной звезды вдохновит нашу команду на игру с Италией.

Уже во вторник, 12 сентября, команда Сергея Реброва сыграет на выезде против чемпионов Европы. Украина удерживает второе место в группе, набрав 7 очков в четырех играх. Италия идет в трех баллах позади.