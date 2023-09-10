Збірна України з футболу відіграла свій четвертий матч у кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва змогла здивувати віцечемпіонів Європи Англію, вирвавши нічию (1:1), пише 24 канал.

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Невдалий вечір новачка Реала

Ця гра вийшла невдалою для лідера "трьох левів" Джуда Беллінгема. Новачок Реала провів на полі 65 хвилин та запам'ятався лише одним ударом.

Після матчу 20-річний хавбек потрапив у курйозну ситуацію у підтрибунному приміщенні. Джуд направлявся до командного автобусу, але помилково зайшов у транспортний засіб збірної України.

Як Беллінгем завітав в гості до "синьо-жовтих":

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Беллінгем лише в середині автобуса зрозумів свою помилку та з посмішкою залишив "розташування" нашої команди. Сподіваємось, така спонтанна "підтримка" від 100-мільйонної зірки надихне нашу команду на гру з Італією.

Вже у вівторок, 12 вересня, команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти чемпіонів Європи. Україна утримує друге місце у групі, набравши 7 очок у чотирьох іграх. Італія ж іде у трьох балах позаду.