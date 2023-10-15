Речь идет о 21-летнем полузащитнике Челси Коуле Палмере. Один из ведущих футболистов "молодежки" Англии получил травму в предыдущей игре против сборной Сербии, когда англичане не оставили шансов сопернику – 9:1.
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Солидная потеря для англичан
Десятка английской команды U-21 вышла в стартовом составе и отыграла 52 минуты. Вместо Палмера на поле появился Тино Ливраменто.
Главный тренер Англии U-21 Ли Карсон не сможет рассчитывать на Коула в предстоящей встрече против Украины, как состоится 16 октября в 19:30 (по киевскому времени). Футболист не уехал с командой на выездную игру.
В преддверии матча англичане остались без одного из лидеров команды – полузащитника «Челси» Коула Палмера. Главный тренер сборной Англии U-21 Ли Карсон сообщил, что Палмер не поехал с командой на матч.
Для молодежной сборной Украины эта игра будет номинально домашняя и состоится в словацких Кошицах на стадионе Кошицкая футболовая арена.
Напомним, что в прошлом туре украинцы одолели на выезде Люксембург 0:3. Голы в составе "сине-желтых" забивали Краснопир, Вьюнник и Квасница.
После двух сыгранных матчей подопечные Унаи Мельгосы идут на втором месте, уступая как раз англичанам. У обеих молодежных сборных по 6 баллов.
- Следует добавить, что потеря Палмера для английской сборной будет ощутима. В сентябре 2023 года Коул сменил МанСити на Челси и стал одноклубником нашего Михаила Мудрика.
- В текущем сезоне Палмер провел 9 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.