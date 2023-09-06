Судил матч в Киеве: на матч Украина – Англия назначили арбитров из Болгарии

Сборная Украины по футболу 9 сентября проведет матч против Англии в отборе на Евро-2024. На этот матч была назначена бригада арбитров из Болгарии.

Матч между Украиной и Англией пройдет в польском городе Вроцлав 9 сентября. Это будет второй матч между командами в отборе на Евро-2024. Первый состоялся в Лондоне и закончился победой хозяев поля. И это единственное поражение для украинцев в этой квалификации.

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Главным арбитром матча назначен Георгий Кабаков из Болгарии. На линиях ему помогут Мартин Маргаритов и Диан Валков. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Никола Попов.

Георгию Кабакову 37 лет. Футбольным арбитром стал в 2001 году. С 2008 года стал обслуживать матчи болгарского высшего дивизиона. В 2013 году он стал арбитром ФИФА.

В сезоне 2016/2017 работал на матчах Лиги Европы. Также дебютировал в Лиге наций – отсудил матч между сборными Австрии и Северной Ирландии.

В 2018 году Кабаков впервые отсудил матч группового этапа Лиги чемпионов. Именно в Лиге чемпионов Кабаков пересекся из Украиной. 27 октября 2020 года он судил матч между донецким Шахтером и миланским Интером в групповом этапе Лиги чемпионов. Этот матч прошел в Киеве.

Из сборной Украины к этому времени Кабаков не пересекался. Но 26 марта 2023 года судил матч соперников украинцев в отборе Евро-2024 – Мальта на своем поле принимала Италию и проиграла.