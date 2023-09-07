Работа в Реале и в сборной – это разные вещи: Лунин сравнил тренировки Реброва и Анчелотти

Подопечные Сергея Реброва упорно готовятся к матчу с лидером группы С сборной Англии. В субботу "сине-желтых" ожидает непростое испытание.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин еще не играл в этом году за сборную Украины. Однако чемпион мира-2019 рассчитывает поучаствовать в сентябрьских матчах отбора Евро-2024.

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Лунин: Ребров имеет очень современный подход

В преддверии ответственных поединков вратарь "сливочных" поделился ожиданиями от встречи с грандами футбола и сравнил работу тренеров сборной и Реала.

"Готовимся, разбираем действия соперника. Настроение у сборной всегда хорошее и боевое, с этим проблем нет. Англия – лидер? На бумаге дело такое, все решается на поле. У нас тоже хорошие игроки, хорошая команда. Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у них. Все увидим 9-го числа.

Работа в Реале и в сборной — это разные вещи, вообще два разных мира, два разных тренера, разная схема. Нравится, что у Реброва очень современный подход: стараемся демонстрировать хороший и динамичный футбол, но всегда на первый план выходит результат. Будем стараться его добывать", – рассказал Лунин.

Из-за военной агрессии России домашний матч "сине-желтым" придется проводить в польском Вроцлаве. Однако Лунин рассчитывает на поддержку болельщиков.

Как дома – не будет нигде, но, конечно, играть в другой стране и иметь полный стадион, такую поддержку против столь сильного соперника – это, безусловно, будет прекрасный вечер. Мы очень благодарны, что имеем такую поддержку за границей. Это просто что-то нереальное, и мы будем пытаться за это отплатить,

– сказал Лунин.

Напомним, что из-за травмы Куртуа Андрей Лунин получил шанс стать первым номером "сливочных". В двух стартовых турах Ла Лиги украинец отыграл полные матчи, а Реал победил Атлетик (2:0) и Альмерию (3:1). Однако в следующих поединках Карло Анчелотти снова посадил Андрея на скамейку запасных, а место в воротах доверил новичку Кепе Аррисабалаге.

Сборная Украины сыграет против Англии 9 сентября. Игра во Вроцлаве начнется в 19:00 по киевскому времени. С Италией подопечные Реброва сыграют в Милане 12 сентября