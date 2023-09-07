Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін ще не грав в цьому році за збірну України. Проте чемпіон світу-2019 розраховує взяти участь у вересневих матчах відбору Євро-2024.

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Лунін: Ребров має дуже сучасний підхід

Напередодні відповідальних поєдинків воротар "вершкових" поділився очікуваннями від зустрічі з грандами футболу та порівняв роботу тренерів збірної та Реалу.

"Готуємось, розбираємо дії суперника. Настрій у збірної завжди добрий і бойовий, із цим проблем немає. Англія – лідер? На папері справа така, все вирішується на полі. У нас теж добрі гравці, хороша команда. Бійцівські якості в нас навіть кращі, ніж у них. Усі побачимо 9-го числа.

Робота в Реалі та в збірній — це різні речі, взагалі два різних світи, два різні тренери, різна схема. Подобається, що Ребров має дуже сучасний підхід: намагаємося демонструвати хороший і динамічний футбол, але завжди на перший план виходить результат. Намагатимемося його добувати", – розповів Лунін.

Через військову агресію Росії домашній матч "синьо-жовтим" доведеться проводити у польському Вроцлаві. Проте Лунін розраховує на підтримку вболівальників.

Як удома – не буде ніде, але, звичайно, грати в іншій країні та мати повний стадіон, таку підтримку проти такого сильного суперника – це, безумовно, буде чудовий вечір. Ми дуже вдячні, що маємо таку підтримку закордоном. Це просто щось нереальне, і ми намагатимемося за це відплатити,

– сказав Лунін.

Нагадаємо, що через травму Куртуа Андрій Лунін отримав шанс стати першим номером "вершкових". У двох стартових турах Ла Ліги українець відіграв повні матчі, а Реал переміг Атлетік (2:0) та Альмерію (3:1). Однак у наступних поєдинках Карло Анчелотті знову посадив Андрія на лаву запасних, а місце в воротах довірив новачку Кепі Аррісабалазі.

Важливо! Збірна України зіграє проти Англії 9 вересня. Гра у Вроцлаві розпочнеться о 19:00 за київським часом. З Італією підопічні Реброва зіграють у Мілані 12 вересня.