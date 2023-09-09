Сегодня, 9 сентября, в польском Вроцлаве на "Тарчински Арене" сборная Украины сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 против команды Англии. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Матч во Вроцлаве может сыграть решающую роль в дальнейших турнирных перспективах команды Реброва. Сейчас сборная Англии без потерь лидирует в группе С.

"Сине-желтые" потерпели лишь одно поражение в отборе Евро-2024. В марте украинцы под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня уступили Англии со счетом 0:2.

Кто будет петь Гимн Украины на матче во Вроцлаве

Украинская ассоциация футбола доверила исполнить Гимн Украины перед началом игры легендарному Тарасу Петриненко. Известный певец и автор песен будет вдохновлять футболистов на игру с англичанами.

Тарас Петриненко / УАФ

Ведущей в чаше стадиона во Вроцлаве будет Александр Лобода.

Александра Лобода / УАФ

Отметим, нашим футболистам будет обеспечена поддержка болельщиков. Накануне почти все билеты на матч Украина – Англия были проданы. На стадионе во Вроцлаве ожидается аншлаг.