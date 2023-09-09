Сьогодні, 9 вересня, у польському Вроцлаві на "Тарчинськи Арена" збірна України зіграє номінально домашній матч відбору Євро-2024 проти команди Англії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

До теми Матч Україна – Англія: де і коли дивитися онлайн поєдинок відбору Євро-2024

Матч у Вроцлаві може відіграти вирішальну роль у подальших турнірних перспективах команди Реброва. Наразі збірна Англії без втрат лідирує в групі С.

"Синьо-жовті" зазнали лише однієї поразки у відборі Євро-2024. У березні українці під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Руслана Ротаня поступилися Англії з рахунком 0:2.

Хто співатиме Гімн України на матчі у Вроцлаві

Українська асоціація футболу довірила виконати Гімн України перед початком гри легендарному Тарасу Петриненку. Відомий співак та автор пісень надихатиме футболістів на гру з англійцями.

Тарас Петриненко / УАФ

Ведучою в чаші стадіону у Вроцлаві буде Олександра Лобода.

Олександра Лобода / УАФ

Зазначимо, нашим футболістам буде забезпечена підтримка уболівальників. Напередодні майже всі квитки на матч Україна – Англія були продані. Тож на стадіоні у Вроцлаві очікується аншлаг.