Матч Украина – Англия состоится 9 сентября. Для сборной Украины это будет официально домашний матч. Но вряд ли его удастся провести на территории Украины. Ведь пока здесь идет война, УЕФА не даст разрешение на проведение международного матча такого уровня.

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Следовательно, как и предыдущий матч в отборе на Евро-2024 против сборной Мальты, который был формально домашним для сборной Украины, эта игра тоже состоится за границей. Однако, если для матча против Мальты был выбран стадион Антона Малатинского в словацкой Трнаве, то матч против Англии примет более статусная арена.

В Украинской ассоциации футбола рассматривается вариант проведения матча между сборными Украины и Англии на Национальном стадионе в Варшаве. Эта арена способна вместить более 58 тысяч зрителей на трибунах. И именно такой стадион лучше всего соответствовал бы статусу матча, в котором сыграют две лучшие команды группы C.

Хотя не исключено, что матч может состояться и в другом месте. В УАФ рассматривают варианты проведения матча в городах Австрии, Словакии или Польши.

Однако следует отметить, что на этом же стадионе в Варшаве свои матчи проводит сборная Польши. И на 7 сентября у нее запланирован матч против Фарерских островов в отборе на Евро-2024. Следовательно, неизвестно, готов ли будет газон этого стадиона к проведению двух матчей за столь короткий срок.