Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня. Для збірної України це буде офіційно домашній матч. Але навряд чи його вдасться провести на території України. Адже допоки тут триває війна, УЄФА не дасть дозвіл на проведення міжнародного матчу такого рівня.

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Відтак як і попередній матч у відборі на Євро-2024 проти збірної Мальти, який був формально домашнім для збірної України, ця гра теж відбудеться закордоном. Однак якщо для матчу проти Мальти було обрано стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві, то матч проти Англії прийме більш статусна арена.

В Українській асоціації футболу розглядають варіант проведення матчу між збірними України та Англії на Національному стадіоні у Варшаві. Ця арена здатна вмістити понад 58 тисяч глядачів на трибунах. І саме такий стадіон найкраще відповідав би статусу матчу, в якому зіграють дві найкращі команди групи C.

Хоча не виключено, що матч може відбутися і в іншому місці. В УАФ розглядають варіанти з проведення матчу в містах Австрії, Словаччини або Польщі.

Однак варто відзначити, що на цьому ж стадіоні у Варшаві свої матчі проводить збірна Польщі. І на 7 вересня в неї запланований матч проти Фарерських островів у відборі на Євро-2024. Відтак невідомо, чи готовий буде газон цього стадіону до проведення двох матчів за такий короткий термін.