Украина - Англия: выбран стадион, который примет ключевой матч отбора Евро-2024
11 июля 2023, 18:01Читати новину українською
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу определилась с местом, где проведет формально домашний матч против Англии в отборе на Евро-2024.
Матч между сборными Украины и Англии в отборе на Евро-2024 состоится 9 сентября 2023 года. Поскольку этот матч нельзя будет провести в Украине из-за войны, местом проведет избранный польский город Вроцлав. Игра состоится на "Тарчински Арена".
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Этот стадион способен вместить на своих трибунах более 45 тысяч зрителей.
Матч Украина – Англия начнется в 19:00 по киевскому времени.Следует отметить, что 26 августа на этом же стадионе свой бой проведет украинский боксер Александр Усик. Он будет проводить защиту своих чемпионских титулов в бою против британца Даниэля Дубюа. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов.
После матча против Англии сборная Украины 12 сентября сыграет на выезде против Италии.