Матч між збірними України та Англії у відборі на Євро-2024 відбудеться 9 вересня 2023 року. Оскільки цей матч не можна буде провести в Україні через війну, місцем проведе було обрано польське місто Вроцлав. Гра відбудеться на "Тарчинський Арені".
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Цей стадіон здатен вмістити на своїх трибунах трохи понад 45 тисяч глядачів.
Матч Україна – Англія розпочнеться о 19.00 за київським часом.
Після матчу проти Англії, збірна України 12 вересня зіграє на виїзді проти Італії.