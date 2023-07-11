Матч між збірними України та Англії у відборі на Євро-2024 відбудеться 9 вересня 2023 року. Оскільки цей матч не можна буде провести в Україні через війну, місцем проведе було обрано польське місто Вроцлав. Гра відбудеться на "Тарчинський Арені".

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Цей стадіон здатен вмістити на своїх трибунах трохи понад 45 тисяч глядачів.

Матч Україна – Англія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Варто відзначити, що 26 серпня на цьому ж стадіоні свій бій проведе український боксер Олександр Усик. Він буде проводити захист своїх чемпіонських титулів в бою проти британця Даніеля Дубюа. Боксери вже встигли провести дуель поглядів.

Після матчу проти Англії, збірна України 12 вересня зіграє на виїзді проти Італії.