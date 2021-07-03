Украина – Англия: где смотреть важный матч

Команды Андрея Шевченко и Гарета Саутгейта сойдутся в жарком противостоянии 3 июля на стадионе "Олимпико" в итальянском Риме. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Бриха прозвучит в 22:00.

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В Украине матчи чемпионата Европы-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Украина – Англия будут транслировать на "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50.

Смотреть онлайн четвертьфинала Украина – Англия можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.