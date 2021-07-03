Україна – Англія: де дивитись важливий матч

Команди Андрія Шевченка та Гарета Саутгейта зійдуться у спекотному протистоянні 3 липня на стадіоні "Олімпіко" у італійському Римі. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха пролунає о 22:00.

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В Україні матчі чемпіонату Європи-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Україна – Англія транслюватимуть на "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50.

Дивитися онлайн чвертьфіналу Україна – Англія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.