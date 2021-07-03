Україна – Англія: де дивитись важливий матч
Команди Андрія Шевченка та Гарета Саутгейта зійдуться у спекотному протистоянні 3 липня на стадіоні "Олімпіко" у італійському Римі. Стартовий свисток німецького арбітра Фелікса Бриха пролунає о 22:00.
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В Україні матчі чемпіонату Європи-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Україна – Англія транслюватимуть на "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50.
Дивитися онлайн чвертьфіналу Україна – Англія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.
- На шляху до чвертьфіналу Україна здолала Швецію завдяки голу Артема Довбика (2:1). Англійці здолали беззубу Німеччину (2:0).
- Збірні України та Англії 7 разів грали між собою. Лише одна перемога в активі українців при чотирьох поразках від англійців. Ще два матчів завершувались мировими.
- Востаннє Україна та Англія виходили на одне футбольне поле у 2013 році. У відборі на чемпіонат світу розписали "суху" нічию 0:0.