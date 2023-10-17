Уже в первом тайме счет в матче был 2:0 в пользу сине-желтой жены. Однако по ходу второй 45-минутки подопечные Унаи Мельгосы потеряли преимущество в два мяча. Поэтому перед компенсированным временем к поединку счет на табло уже равнялся 2:2.

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Волевая сине-желтая победа

Казалось, финальный свисток зафиксирует боевую ничью в матче молодежных сборных Украины и Англии. Однако украинцы не опустили руки после двух пропущенных голов подряд. На четвертой добавленной минуте Илья Квасница снова вывел нашу "молодежку" вперед 3:2. У англичан был еще момент, чтобы забить, но Руслан Нещерет сыграл очень надежно.

Украина сенсационно обыграла лидера группы 3:2. Теперь именно "сине-желтые" лидеры в группе "F", набрав максимальные 9 баллов.

Что сказал тренер украинской "молодежки"?

После поединка главный тренер украинской "молодежки" Уная Мельгоса прокомментировал игру и волевую победу своих ребят. Испанец остался доволен игрой и результатом, продемонстрированным его командой.

Классно, что мы победили, но классно и то, как мы это сделали, забив на последней минуте. Удовольствие, которое мы получили, – это часть процесса. То есть сейчас мы рады, но завтра (интервью было 16 октября – 24 Канал) будем думать о следующих поединках. Очень тяжело на протяжении всего матча удерживать тот уровень энергии, который у нас было. Все же мы играли против чемпионов прошлого Евро, и моментами во втором тайме мы ощущали силу наших соперников. Но я видел, что наша команда билась, пыталась еще раз что-то сделать и справилась с этим,

– рассказал Мельгоса.

Об авторах глав сборной Украины U-21

Прокомментировал Мельгоса и игру авторов второго и победного гола в составе Украины Ильи Квасницы, который в сборной представляет львовский Рух, и Олег Очеретько.

"Квасница? Мы ему очень доверяем, это парень, который хорошо работает на тренировках. Он не получает место в старте, потому что каждый должен за него сражаться, и каждый должен доказывать право на свое место, каждый игрок находится в честной конкуренции и может попасть в стартового состава. Поэтому Илья будет бороться за эту позицию", – сказал тренер.

"Камышка и штрафной удар? Обычно у нас есть планы на абсолютно все стандарты. У него классный удар, он пробил - и сделал правильный выбор", – добавил наставник "сине-желтых" U-21.

Мельгос не скрывает своего удовольствия от процесса развития своей команды. Все футболисты, получающие вызов в "молодежку", доказывают на футбольном поле, почему их приглашают играть за молодежную сборную нашей страны.

Также испанец отметил, что футболисты прислушиваются к советам и подсказкам тренерского штаба, что позволяет им прогрессировать в футбольном плане.

К слову. Свои следующие матчи "молодежка" Украины проведет уже в ноябре 2023 года. Подопечных Мельгосы ждут домашние встречи с Люксембургом (17 ноября) и Азербайджаном (21 ноября).