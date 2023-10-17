Вже у першому таймі рахунок у матчі був 2:0 на користь синьо-жовтої дружини. Однак по ходу другої 45-хвилинки підопічні Унаї Мельгоси розгубили перевагу у два м'ячі. Тому перед компенсованим часом до поєдинку рахунок на табло вже був рівним 2:2.

Детальніше про гру Вирвали перемогу на останніх секундах: молодіжна збірна України здолала чемпіонів Європи Англію

Вольова синьо-жовта перемога

Здавалось, що фінальний свисток зафіксує бойову нічию у матчі молодіжних збірних України та Англії. Однак українці не опустили рук після двох пропущених голів поспіль. На четвертій доданій хвилині Ілля Квасниця знову вивів нашу "молодіжку" уперед 3:2. Мали англійці ще момент, аби забити, але Руслан Нещерет зіграв дуже надійно.

Україна сенсаційно переграла лідера групи 3:2. Тепер саме "синьо-жовті" є лідерами у групі "F", набравши максимальні 9 балів.

Що сказав тренер української "молодіжки"?

Після поєдинку головний тренер української "молодіжки" Унаї Мельгоса прокоментував гру та вольову перемогу своїх хлопців. Іспанець залишився задоволений грою та результатом, який продемонструвала його команда.

Класно, що ми перемогли, але класно й те, як саме ми це зробили, забивши на останній хвилині. Задоволення, яке ми отримали, – це частина процесу. Тобто зараз ми тішимося, але завтра (інтерв'ю було 16 жовтня – 24 Канал) будемо думати про наступні поєдинки. Дуже важко впродовж усього матчу утримувати той рівень енергії, який ми мали. Усе ж таки ми грали проти чемпіонів минулого Євро, і моментами в другому таймі ми відчували на собі силу наших суперників. Але я бачив, що наша команда билася, намагалася ще раз щось зробити й упоралася із цим,

– розповів Мельгоса.

Про авторів голів збірної України U-21

Прокоментував Мельгоса й гру авторів другого та переможного голу у складі України Іллі Квасниці, який у збірній представляє львівський Рух, та Олега Очеретька.

"Квасниця? Ми йому дуже довіряємо, це хлопець, який гарно працює на тренуваннях. Він не отримує місце в старті, бо кожен має за нього битися, і кожен має доводити право на своє місце, кожен гравець перебуває в чесній конкуренції й може потрапити до стартового складу. Тому Ілля боротиметься за цю позицію", – сказав тренер.

"Очеретько і штрафний удар? Зазвичай у нас є плани на абсолютно всі стандарти. У нього класний удар, він пробив – і зробив правильний вибір", – додав наставник "синьо-жовтих" U-21.

Мельгоса не приховує свого задоволення від процесу розвитку своєї команди. Усі футболісти, які отримують виклик у "молодіжку", доводять на футбольному полі, чому саме їх запрошують грати за молодіжну збірну нашої країни.

Також іспанець зауважив, що футболісти дослуховуються до порад та підказок тренерського штабу, що дає їм змогу прогресувати у футбольному плані.

До слова. Своїй наступні матчі "молодіжка" України проведе вже у листопаді 2023 року. На підопічних Мельгоси чекають домашні зустрічі із Люксембургом (17 листопада) та Азербайджаном (21 листопада).