Это будет уже седьмая очная встреча в истории этих национальных команд. Албания – удобный соперник для Украины. "Сине-желтые" еще ни разу не проигрывали албанцам. В пяти поединках торжествовали украинские футболисты, а еще одна встреча закончилась ничьей, сообщает 24 Канал.

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Почти идеальная статистика Украины против Албании почти идеальная статистика

Пока единственная мировая была зафиксирована еще в 2005-м году. Тогда Украина и Албания сыграли вничью 2:2 в рамках квалификации группового раунда ЧМ.

Последний раз эти сборные играли между собой в 2018-м году. Эта игра носила товарищеский характер и закончилась разгромной победой "сине-желтых" на выезде – 1:4.

К сожалению, участие в следующем матче точно не примут центрбек Динамо Киев Денис Попов и форвард итальянской Ромы Артем Довбик. Оба пропустят сентябрьские поединки Украины из-за повреждений.

Обратите внимание! Матч Лиги наций Украина – Албания состоится на стадионе "Epet Arena" в Праге (Чехия). Стартует поединок 7 сентября в 21:45 (по киевскому времени).

Главным арбитром матча Украина – Албания будет португалец Луиш Годиньо. Помогать 38-летнему судье будут его земляки Руи Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый рефери – Элдер Фелипе.

Какие прогнозы дает Favbet

Украина – фаворитка данного противостояния. Ее победу оценивают в 1,80. Зато на победу соперника отдают коэффициент 5. Ничья – 3,70.

Коэффициент на тотал больше 0,5 гола в первом тайме – 1,45. Более одного результативного удара в матче от Украины оценивают в 1,36.

Смогут ли обе команды забить? Да – 2,09, нет – 1,74.

Назначит ли судья пенальти в чьи-то ворота? Да – 2,90, нет – 1,37.

Кто может отметиться голом во встрече Украина – Албания?

Роман Яремчук – 2,60 ;

; Владислав Ванат – 2,80 ;

; Михаил Мудрик – 3 ;

; Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко – по 3,50 ;

; Рей Манай и Георгий Судаков – по 4.

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