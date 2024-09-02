В сентябре начнутся первые матчи группового этапа Лиги наций. Сборные из дивизиона А будут соревноваться за плей-офф турнира, а другие национальные команды будут пытаться заработать повышение в классе.

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Досадная потеря для сборной Украины

Национальная сборная Украины в сентябре стартует в групповом турнире Лиги наций в дивизионе B. Защитник Динамо Денис Попов впервые за долгое время оказался в заявке у "сине-желтых".

Стало известно, что игрок не сможет принять участие в матчах Лиги наций. Причиной этому стало повреждение защитника "бело-синих". Сообщают, что Денис остался в Киеве и занимается лечением спины.

До этого также сообщали, что лидер команды Шовковского Николай Шапаренко получил повреждение икроножной мышцы. Несмотря на это полузащитник присоединился к коллективу Сергея Реброва.

Напомним, что сборная Украины в перерыве на матчи национальных команд сыграет две игры. Первый поединок украинские "львы" сыграют 7-го сентября против Албании, а затем будут противостоять Чехии – 10 сентября.