Це буде вже сьома очна зустріч в історії цих національних команд. Албанія – зручний суперник для України. "Синьо-жовті" ще жодного разу не програвали албанцям. У п'яти поєдинках тріумфували українські футболісти, а ще одна зустріч закінчилась нічиєю, повідомляє 24 Канал.

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Майже ідеальна статистика України проти Албанії

Поки що єдина мирова була зафіксована ще у 2005-му році. Тоді Україна та Албанія зіграли внічию 2:2 у рамках кваліфікації групового раунду ЧС.

Востаннє ці збірні грали між собою у 2018-му році. Ця гра мала товариський характер та закінчилась розгромною перемогою "синьо-жовтих" на виїзді – 1:4.

На жаль, участь у наступному матчі точно не візьмуть центрбек Динамо Київ Денис Попов та форвард італійської Роми Артем Довбик. Обидва пропустять вересневі поєдинки України через ушкодження.

Зверніть увагу! Матч Ліги націй Україна – Албанія відбудеться на стадіоні "Epet Arena" у Празі (Чехія). Стартує поєдинок 7 вересня о 21:45 (за київським часом).

Головним арбітром матчу Україна – Албанія буде португалець Луїш Годіньо. Допомагати 38-річному судді будуть його земляки Руї Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий рефері – Елдер Феліпе.

Які прогнози дає Favbet

Україна – фаворитка даного протистояння. Її перемогу оцінюють в 1,80. Натомість на звитягу суперника віддають коефіцієнт 5. Нічия – 3,70.

Коефіцієнт на тотал більше 0,5 гола у першому таймі – 1,45. Більше одного результативного удару у матчі від України оцінюють в 1,36.

Чи зможуть обидві команди забити? Так – 2,09, ні – 1,74.

Чи призначить суддя пенальті у чиїсь ворота? Так – 2,90, ні – 1,37.

Хто може відзначитись голом у зустрічі Україна – Албанія?

Роман Яремчук – 2,60 ;

; Владислав Ванат – 2,80 ;

; Михайло Мудрик – 3 ;

; Віктор Циганков і Андрій Ярмоленко – по 3,50 ;

; Рей Манай та Георгій Судаков – по 4.

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