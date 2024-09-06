Уже в субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет стартовый матч в рамках Лиги наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва померится силами со сборной Албании, пишет 24 Канал.

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Накануне встречи наставник "сине-желтых" дал предматчевую пресс-конференцию. Коуч рассказал о травмах Попова и Довбыка, а также объяснил отказ от довызова футболистов из резервного списка.

К сожалению, есть повреждения. Денис Попов не приехал в лагерь сборной. Артем Довбик уехал лечиться в свой клуб, он не будет готов даже ко второму матчу. Он приехал в сборную, у него было улучшение. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он поехал в Рим только вчера. Для того, чтобы вызвать игроков из резервного списка, надо получить разрешение на выезд, что сейчас не так просто сделать. К сожалению, не было времени. Я бы с удовольствием это сделал,

– сказал Ребров.

По сравнению с заявкой на Евро-2024 в команду присоединили только Владислав Кабаев и Александр Пихаленок. Для первого этот вызов является дебютным в карьере. Сергей Ребров объяснил отсутствие новых игроков в команде.

Если вы смотрели Евро, то у нас была самая молодая команда на турнире. Для нас очень важно сохранить баланс, который есть между возрастными и молодыми игроками. Я верю в этих футболистов и команду. Поверьте, на следующие матчи будут изменения. Будем просматривать других кандидатов,

– отметил тренер.

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Игры не дома

Встреча будет номинально "домашней" для Украины, но из-за военного положения пройдет в Праге. Ребров высказал свое мнение об играх за пределами Родины, а также поблагодарил чехов за поддержку Украины.

Тяжело уже более двух лет проводить матчи за пределами Украины, не иметь этой поддержки. Когда ты играешь дома, это совсем другое ощущение. Я помню, как в молодости наслаждался игрой для своих болельщиков. Мы уже играли в Польше, Германии, Чехии. Везде мы чувствуем поддержку. Не только от украинцев, но и от других людей. Мы чувствуем, насколько Чехия нас поддерживает не только словами, но и действиями. Мы видим позицию относительно войны в Украине, что для нас очень важно. Нам будет очень приятно сыграть здесь уже через несколько дней против сборной Чехии. Все мы также ожидаем того момента, когда Украина победит в этой войне, и весь мир будет праздновать нашу победу и возвращение украинского футбола домой,

– подытожил Ребров.

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге на стадионе "Epet Arena". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что наша сборная будет играть в дивизионе В Лиги наций.

Нашими соперниками по группе являются Чехия, Албания и Грузия. Победа в квартете не только выведет подопечных Реброва напрямую в лигу А, а еще и может помочь "сине-желтым" в квалификации на чемпионат мира-2026.