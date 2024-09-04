Уже в эту субботу, 7 сентября, сборная Украины стартует в Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва будет выступать в дивизионе В против Чехии, Албании и Грузии, пишет 24 Канал.

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Португальская бригада

Первый матч "сине-желтые" проведут в Праге против албанцев. УЕФА определился с судейской бригадой на номинально домашнюю игру Украины.

Судить встречу Украина – Албания доверили Луишу Годиньо. Помогать 38-летнему португальцу будут его земляки Руи Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый рефери – Элдер Фелипе.

Чем известен судья

Годиньо не имеет большого международного опыта и в основном судил матчи внутреннего чемпионата или квалификации еврокубков. К примеру, игра Украина – Албания станет лишь третьим официальным матчем среди сборных для Луиша в карьере.

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Тем не менее, португалец уже пересекался один раз с украинским клубом. В 2021 году Годиньо судил матч группового этапа Лиги конференций между Зарей и Ромой. И встреча в Запорожье завершилась со счетом 0:3 в пользу римлян.