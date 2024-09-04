Вже цієї суботи, 7 вересня, збірна України стартує в Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва виступатиме в дивізіоні В проти Чехії, Албанії та Грузії, пише 24 Канал.

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Португальська бригада

Перший матч "синьо-жовті" проведуть в Празі проти албанців. УЄФА визначився із суддівською бригадою на номінально домашню гру України.

Судити зустріч Україна – Албанія довірили Луїшу Годіньо. Допомагати 38-річному португальцю будуть його земляки Руї Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий рефері – Елдер Феліпе.

Чим відомий суддя

Годіньо не має великого міжнародного досвіду та в основному судив матчі внутрішнього чемпіонату чи кваліфікації єврокубків. До прикладу, гра Україна – Албанія стане лише третім офіційним матчем серед збірних для Луїша в кар'єрі.

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Тим не менш, португалець вже перетинався один раз із українським клубом. У 2021 році Годіньо судив матч групового етапу Ліги конференцій між Зорею та Ромою. Та зустріч у Запоріжжі завершилась з рахунком 0:3 на користь римлян.