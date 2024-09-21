Сборная Украины по футзалу в матче против Афганистана завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2024

В субботу, 21 сентября, состоялся матч между сборной Украины по футзалу и Афганистаном. От результата игры зависела путевка в плей-офф чемпионата мира 2024 года.

Украина – Афганистан 4:1

Голы: Жук, 14 (П), Зварич, 16, 37, Корсун, 38 – Голами, 26

Перед третьей игрой в группе "сине-желтые" и афганский коллектив имели равные шансы. Обе команды набрали равное количество очков перед матчем за выход в раунд плей-офф чемпионата мира по футзалу, сообщает 24 канал.

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Как Украина сыграла против Афганистана

Украина активно начала матч и забрала под свой контроль мяч. На 14-й минуте первого тайма был назначен пенальти в ворота Афганистана, который уверенно реализовал Евгений Жук.

Через две минуты после первого гола Зварич пробил издали и с помощью рикошета забил гол. В итоге Украина удвоила преимущество в счете 2:0. В конце первой половины игры "сине-желтые" нарушили правила и арбитр пошел просматривать момент и решил не удалять Чернявского.

В самом начале второго тайма Афганистан смог отыграть один гол у Украины. На 26-минуте в воротах "сине-желтых" отличился Голами. Вторая половина игры для "сине-желтых" выдалась очень тяжелой.

Украинская сборная по футзалу смогла дожать соперника. На 37-й минуте отметился забитым мячом Зварич, а через минуту Корсун добил Афганистан.

В итоге "сине-желтые" заняли второе место в своей группе. Следующий матч сборная Украины по футзалу проведет 24 сентября против Нидерландов.