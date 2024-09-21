Україна – Афганістан 4:1

Голи: Жук, 14 (П), Зварич, 16, 37, Корсун, 38 – Голамі, 26

Перед третьою грою у групі "синьо-жовті" та афганський колектив мали рівні шанси. Обидві команди набрали рівну кількість очок перед матчем за вихід у раунд плей-оф чемпіонату світу з футзалу, повідомляє 24 канал.

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Як Україна зіграла проти Афганістану

Україна активно розпочала матч та забрала під свій контроль м'яч. На 14-й хвилині першого тайму було призначено пенальті у ворота Афганістану, який впевнено реалізував Євгеній Жук.

За дві хвилини після першого голу Зварич пробив здалеку та за допомогою рикошету забив гол. У підсумку Україна подвоїла перевагу у рахунку 2:0. Наприкінці першої половини гри "синьо-жовті" порушили правила та арбітр пішов переглядати момент та вирішив не вилучати Чернявського.

На самому початку другого тайму Афганістан зміг відіграти один гол у України. На 26-й хвилині у воротах "синьо-жовтих" відзначився Голамі. Друга половина гри для "синьо-жовтих" видалась дуже тяжкою.

Українська збірна з футзалу змогла дотиснути суперника. На 37-й хвилині відзначився забитим м'ячем Зварич, а за хвилину Корсун добив Афганістан.

У підсумку "синьо-жовті" посіли друге місце у своїй групі. Наступний матч збірна України з футзалу проведе 24 вересня проти Нідерландів.